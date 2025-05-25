В Альпах нашли тела пятерых лыжников

Об исчезновении туристов стало известно, когда другие отдыхающие случайно нашли их брошенные лыжи на высоте около 4000 м. После этого спасательный вертолет обнаружил пять безжизненных тел на леднике Адлер, сообщает полиция кантона Вале.

Накануне около 16:30 двое лыжников, поднимавшихся на гору Римпфишхорн (регион Церматт), забили тревогу после того, как заметили брошенные лыжи у подножия горы, но не встретили их владельцев на маршруте.

«В воздух экстренно подняли вертолет авиакомпании Air Zermatt с медиками и спасателями. Он пролетел над данным районом, после чего были обнаружены безжизненные тела пяти человек», — сообщает полиция.

Жертвы пока не опознаны.

Прокуратура начала расследование, устанавливаются обстоятельства трагедии.