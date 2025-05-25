В многоэтажке в Астрахани упал лифт с семьей

Падение лифта с высоты шестого этажа произошло в многоквартирном доме в Астрахани, сработала аварийная остановка. Пострадал ребенок, проводится проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Следственным отделом по Кировскому району по Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту падения лифта в многоквартирном доме. В ходе проверки установлено, что сегодня, 25 мая, произошло падение лифта с высоты 6-го этажа, сработала аварийная остановка. В лифте находилось местная жительница со своим супругом, двумя детьми в возрасте четырех и семи лет, а также братом. Семилетний мальчик получил ушиб ноги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обслуживание дома, где произошло ЧП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.