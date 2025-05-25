Подозрительный предмет обнаружен в Запорожье

Lenta.ru

Подозрительный предмет обнаружен в центре запорожского города Васильевки, он будет обезврежен с помощью контролируемого взрыва. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Подозрительный предмет обнаружен в Запорожье
© РИА Новости

«От оперативных служб поступила информация об обнаружении в центре Васильевки подозрительного предмета. Прибывшими на место специалистами принято решение его обезвредить с помощью контролируемого подрыва с полным соблюдением всех мер безопасности», — отметил политик.

Рогов подчеркнул, что местным жителям не стоит переживать по поводу произошедшего и сейчас им ничто не угрожает.

Ранее Рогов призвал проверить заявление замруководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ирины Верещук о вражде и войне с Россией на экстремизм. По его словам, «политическое украинство» — это экстремистское движение, направленное только на войну с Россией.

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