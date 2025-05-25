Подозрительный предмет обнаружен в Запорожье

Подозрительный предмет обнаружен в центре запорожского города Васильевки, он будет обезврежен с помощью контролируемого взрыва. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«От оперативных служб поступила информация об обнаружении в центре Васильевки подозрительного предмета. Прибывшими на место специалистами принято решение его обезвредить с помощью контролируемого подрыва с полным соблюдением всех мер безопасности», — отметил политик.

Рогов подчеркнул, что местным жителям не стоит переживать по поводу произошедшего и сейчас им ничто не угрожает.

Ранее Рогов призвал проверить заявление замруководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ирины Верещук о вражде и войне с Россией на экстремизм. По его словам, «политическое украинство» — это экстремистское движение, направленное только на войну с Россией.