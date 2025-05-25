Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах Домодедово и Жуковский также введены временные ограничения на полеты воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.