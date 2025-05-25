Самолет из Иваново не смог долететь до Нижневартовск

Самолет авиакомпании «Авиапром», летевший по маршруту Иваново-Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Ан-12. Техническая неисправность… Во время выполнения полета экипаж воздушного судна доложил о решении капитана воздушного судна возврат на аэродром вылета по технической причине», — написано в публикации.

Уточняется, что посадка прошла благополучно. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.