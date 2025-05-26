Два алабая набросились на петербуржца и чуть не откусили ему палец

В Ленинградской области дачник пострадал из-за нападения алабаев. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел 25 мая в поселке Вещево. 67-летний петербуржец выгуливал свою собаку, когда на него набросились две собаки породы алабай. В результате нападения один из псов серьезно повредил пенсионеру палец на левой руке.

Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Ленинградской области мужчина чуть не лишился руки из-за нападения алабая. Он позвонил жене и сообщил, что на него набросился пес. Пострадавший был доставлен сначала в больницу Волосова, затем переведен в медицинское учреждение в Гатчине, где ему провели две операции.