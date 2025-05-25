В Брянской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

ВСУ с помощью дрона целенаправленно атаковали автомобиль в Климовском районе Брянской области, погибла женщина, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей. ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения", - написал он в Telegram-канале.