Российский военкор отреагировал на осквернение российского флага певцом из Грузии

Осквернение грузинским певцом Эрекли Гецадзе флага России не удивительно, а закономерно, считает военкор Юрий Котенок.

Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Ныне волна русофобии несколько спала, но никуда не делась. Русофобия прочно угнездилась в грузинском обществе. Новая выходка — констатация, которая подтверждает общее правило», — написал военкор.

Грузина, который осквернил российский флаг, нужно привлечь к ответственности заочно, считает Котенок.

Захарова прокомментировала осквернение флага России в Грузии

По его мнению, русофобию в Грузии власти не сдерживают — они ею управляют. Русофобия в этой стране, как отметил военкор, «брызжет ядом».

Гецадзе осквернил российский флаг во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air 25 мая. Он бросил флаг России в урну и сделал вид, что помочился на него. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что инцидент не перечеркнет уважение к флагу со стороны многих достойных грузин.