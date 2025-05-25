В ресторане в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королеве начался сильный пожар, огонь перекинулся на магазин стройматериалов. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 мая, на улице Дзержинского.

По предварительным данным, никто не пострадал, всех посетителей своевременно эвакуировали.

Причина устанавливается. Эксперты полагают, что произошло короткое замыкание.

Журналисты напомнили, что 24 мая в «Пионере» уже был пожар, площадь оценивалась в 15 квадратных метров.

В МЧС подчеркнули, что людей эвакуировали. На месте работают сотрудники ведомства.