Два ангара загорелись в подмосковной деревне Рыболово

В деревне Рыболово Раменского городского округа загорелись два ангара, вплотную стоящие друг к другу. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

По данным ведомства, пожар локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 42 сотрудника и семь единиц техники.

Ранее в частном доме деревни Молзино в Московской области вспыхнул пожар, площадь которого составила 205 "квадратов". В результате погибли три человека, еще двое пострадали.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно заключению следователя, возгорание началось под придомовым навесом, где заряжался электромобиль. Для установления обстоятельств случившегося назначены экспертизы.