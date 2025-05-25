Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины — по региону выпустили не менее 120 беспилотников и 80 различных боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Наибольший удар пришелся на Шебекинский округ. По словам главы региона, в городе Шебекино и прилегающих населенных пунктах — Маломихайловке, Мешковом, Муроме, Новой Таволжанке, хуторах Марьино и Мухин — зафиксировали три обстрела, в ходе которых использовано 15 боеприпасов. Кроме того, противник применил 37 беспилотников, из которых 29 были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Шебекино различные ранения получили три мирных жителя. Одна из пострадавших — женщина — пострадала при ударе дрона по жилому дому, она проходит амбулаторное лечение. Еще двое мужчин пострадали в результате срабатывания FPV-дрона. Один из них находится в тяжелом состоянии в белгородской городской больнице №2, второй — в состоянии средней тяжести — госпитализирован в областную клиническую больницу.

Инфраструктура также понесла ущерб: в селе Муром повреждены газовая труба и линия электропередачи, что привело к временному отключению электричества.

Атаки зафиксировали и в Борисовском районе, где под удар попали три села, по которым применялись два боеприпаса и три дрона. В селе Зозули в момент атаки пострадали двое сотрудников МЧС. По информации губернатора, спасатели доставлены в городскую больницу №2, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Чаще всего, отметил Гладков, украинская сторона наносила удары по Краснояружскому району. Обстрелам подверглись поселки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье и несколько сел, включая Вязовое, Графовку, Демидовку, Поповку, Теребрено и хутор Фищево. В результате 13 зафиксированных обстрелов было выпущено 55 боеприпасов, также применялись семь беспилотников.