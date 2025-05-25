Горящий после атаки ВСУ купол собора в Тульской области сняли на видео

В сети появились кадры горящего купола Никольского собора в поселке Епифань в Тульской области после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что в результате атаки беспилотника горит купол собора — с него падают части облицовки храма.

«Минут 15 горит, сейчас вот крест упадет», — слышен голос за кадром.

Как ранее Дмитрий Миляев, за ночь над Тульской областью сбили 20 беспилотников. Никто, предварительно, не пострадал. Помимо собора в Епифани, в Туле оказались повреждены частные дома и хозпостройки.

Всего в ночь на воскресенье, 25 мая, силы ПВО сбили 110 беспилотников над регионами России. Под удар попали Тульская, Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Курская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Новгородская и Нижегородская области, а также Московский регион.