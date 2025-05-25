В российском городе произошла массовая драка с ножами и молотками

В Улан-Удэ конфликт мужчин с молодыми людьми закончился массовой дракой с ножами и молотками. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Улан-Удэ и Бурятии».

Инцидент случился утром у бара «808» на улице Банзарова. Конфликт начался между группой взрослых мужчин и молодыми парнями и перерос в потасовку — причины ссоры не уточняются. В ходе драки участники использовали ножи, молотки, «розочки» и деревянные доски.

Очевидцы вызвали на место полицию. Зачинщики драки пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, однако их догнали. На кадрах с места происшествия видно, как юноши напали на машину, пытаясь ее остановить.

В ходе потасовки об одного из участников конфликта сломали деревянную палку, информации о его состоянии не поступало. Стражи порядка прибыли на место уже после того, как зачинщики скрылись. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Ариг Ус».