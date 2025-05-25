Бастрыкин заинтересовался зверской дракой двух школьниц в Дзержинске

© СК РФ

Драка двух школьниц в Дзержинке вызвала интерес у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, поэтому он затребовал доклад о происшествии у нижегородских коллег об обстоятельствах конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации ГУ МВД России по региону, 22 мая стражам порядка поступило заявление от матери 13-летней девочки, в котором говорится о полученных дочерью телесных повреждениях рядом со школой на улице Терешковой. Полицейские организовали проверку, а до этого информация про драку двух девочек появилась в соцсетях.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался наездом самоката на ребенка в Нижнем Новгороде.