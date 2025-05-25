Снегопад обесточил девять населенных пунктов в Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области девять населенных пунктов временно остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Мокрый снег и налипание льда на линиях электропередач стали причиной аварийных отключений в селах Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Осинник, деревнях Солянка, Ищик, поселке Першино, а также частично в селе Демьянское и поселке Туртас.

Бригады АО "Россети" уже работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация находится под контролем главы района Вячеслава Елизарова, пишет "РБК Тюмень".

Ранее в городе на Урале пьяный водитель обесточил целый район.

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