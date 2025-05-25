В Башкирии родители потеряли трехлетнего сына, пока были в гостях

В Чишминском районе Башкирии трехлетний мальчик сбежал от родителей, малолетнего искали несколько часов и нашли живым. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в деревне Новосафарово. Семья с трехлетним ребенком приехала в гости к друзьям. Вечером родители стали собираться домой и обнаружили, что сын пропал. Взрослые пытались найти ребенка самостоятельно, но безуспешно.

На место были вызваны экстренные службы. Спасатели занимались поисками малолетнего несколько часов, его удалось обнаружить только ночью. Все это время мальчик гостил на соседнем участке. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, он передан законным представителям.

До этого сообщалось, что в Осинском районе Иркутской области маленький мальчик ушел из дома, ребенка искали 200 человек. Родители двухлетнего мальчика не обнаружили его утром в своей кроватке, входная дверь в дом оказалась открыта. Семья обратилась за помощью в правоохранительные органы, спустя четыре часа несовершеннолетнего на автодороге нашла местная жительница. Мальчика передали родителям.