В Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по прохожим из окна

В Калининском районе Петербурга пятеро приятелей развлекались, обстреливая прохожих из окна многоэтажки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Академика Байкова. В полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что в нее стреляли из окна многоэтажки.

Прибывшие на место правоохранители задержали пятерых мужчин, четверо из которых ранее имели проблемы с законом и были судимы. В ходе обыска в квартире обнаружен пистолет, который хулиганы пытались спрятать под кроватью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском поймали подростка, который обстрелял окна квартиры пожилой женщины. Юноша повредил 10 стеклопакетов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подросток поставлен на профилактический учет. С его родителями проведена беседа, решается вопрос о возмещении ущерба. Мотивы поступка молодого человека устанавливаются.