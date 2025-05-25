В Башкирии трагически погибла 7-летняя девочка

В реке Тугустемир, протекающей по территории Башкирии и Оренбургской области, произошел трагический инцидент. Семилетняя девочка утонула вблизи деревни Ямангулово Куюргазинского района, что примерно в 270 километрах от Уфы.

Спасателям удалось обнаружить тело ребенка в ста метрах ниже по течению реки. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Башкортостан подтвердило факт гибели.

Река Тугустемир также известна под названиями Тугузтемир и Тугызтимер, ее протяженность составляет около 30 километров.

Ранее сообщалось о том, что во время сплава по горной реке в Башкирии погиб свердловчанин. Мужчина выпал из катамарана.

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