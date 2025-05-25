В Петербурге пенсионер попал в реанимацию, обварившись в ванной

В Фрунзенском районе Петербурга сын приехал навестить отца и нашел пенсионера с сильными ожогами в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал "Конкретно. ру". Инцидент произошел в многоэтажке на Белградской улице. Сын приехал навестить пожилого отца и обнаружил его в ванне. 80-летний мужчина решил искупаться и обварился кипятком. Пострадавшего госпитализировали с ожогами ягодиц, бедер и левой руки первой и третьей степени. У пациента было поражено более 30% поверхности тела, спасти 80-летнего петербуржца не удалось. До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранительных органов, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

© Газета.Ru