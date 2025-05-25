Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на Алтае

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, эпицентр природного катаклизма располагался в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш.

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"Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска", — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в 50-километровую зону попали 10 населенных пунктов на территории Улаганского и Кош-Агачкого районов. Среди них — Чаган-Узун, Акташ, Бельтир, Саратан, Мухор-Тархата, Кош-Агач, Чибит, Курай, Ортолык и Кызыл-Таш. Как отметили в МЧС РФ, в результате землетрясения никто не пострадал.

Социально-значимые объекты также не получили никаких повреждений, а системы жизнеобеспечения в зоне природного катаклизма продолжают работать в штатном режиме. 19 мая в южной части Республики Дагестан произошло землетрясение магнитудой 4,0. Его очаг залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 122 км юго-восточнее города Махачкалы.