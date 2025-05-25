Против плюнувшего в георгиевскую ленту стримера возбудили дело

Уголовное дело возбудили против стримера, который плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уточняется, что правоохранители выявили видео, на котором мужчина несколько раз плюнул в георгиевскую ленту.

© Газета.Ru

По предварительной информации, это произошло накануне празднования Дня Победы. В правоохранительных органах рассказали, что уголовное дело возбудили по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

22 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что по факту осквернения георгиевской ленты подростками в Калужской области завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). По его мнению, причиной такого поведения является недостаток патриотического воспитания.