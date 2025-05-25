Глава уголовной полиции ФРГ сообщил об одной острой проблеме

Около года правоохранители Германии наблюдают рост правоэкстремистских преступных молодежных группировок. Об этом заявил руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (BKA, уголовная полиция) ФРГ Хольгер Мюнх в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, очень молодые люди с правыми взглядами становятся все более радикальными. Они объединяются в порой хорошо организованные структуры для совершения серьезных преступлений. Мюнх отметил, что интернет все чаще становится сетевым пространством для представителей правых сил. Социальные сети и праворадикальные форумы используются для радикализации, вербовки и мобилизации.

22 мая в Словакии задержали 20 членов неонацистской группировки "Вальхалла". Задержанных подозревают в совершении преступлений с экстремистским подтекстом в Братиславе.