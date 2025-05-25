ЦТАК: три человека арестованы в КНДР в связи с аварией при спуске эсминца

Три человека были арестованы в результате расследования аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине в КНДР.

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Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По его информации, речь идёт о главном инженере Чхончжинской судостроительной верфи Кане Чоне Чхоре, начальнике цеха общего монтажа корпуса Хане Гёне Хаке и заместителе директора по административным делам Киме Ён Хаке.

22 мая во время спуска на воду нового военного корабля в КНДР произошла авария. По имеющейся информации, инцидент произошёл «из-за неаккуратной команды и неосторожности в управлении».