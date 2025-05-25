Следствие по делу о взятке первого замначальника метрополитена Москвы продлили

Срок предварительного расследования по уголовному делу в отношении первого заместителя начальника городского метрополитена Москвы Дмитрия Дощатова о получении взятки в особо крупном размере продлили до 22 июля. Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

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"Срок предварительного следствия был продлен уполномоченным должностным лицом до 22 июля 2025 года", - сказано в документе.

Басманный суд Москвы заключил под стражу Дощатова в октябре 2024 года. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие считает, что он получил взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 и заключил контракт на 3 млрд рублей на работы в столичной подземке. Но подрядчики якобы выполнили их на миллиард рублей, а остальную сумму похитили.

До этого суд заочно приговорил бизнесмена Рубена Мазмаряна к семи годам по делу о хищениях при реконструкции базы ВДВ. Его объявили в международный розыск.