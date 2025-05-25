Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой

Столичный суд отменил решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — передаёт РИА Новости со ссылкой на суд.

По какой причине суд вынес решение об отмене судебного приказа, не уточняется.

В середине апреля суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, между тем, в беседе с RT предложил свой способ борьбы со «звёздными» должниками по оплате ЖКУ.