В Госдуме предупредил о мошенничестве с медицинскими картами

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что злоумышленники стали обманывать россиян под видом сотрудников поликлиник и красть их данные, применяя мошенническую схему с медицинскими картами.

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По его словам, аферисты звонят россиянам и сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную, вынуждая их назвать код из смс и данные СНИЛС, необходимые для взлома личного кабинета на портале «Госуслуги».

Как отмечает РИА Новости, в таких ситуациях мошенники часто создают атмосферу срочности, чтобы вынудить людей быстро принять решение.

Кроме того, россиянам начали поступать сообщения от мошенников под видом Роскомнадзора.

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин также предупредил, что мошенники обманывают россиян, размещая в интернете фейковые вакансии о высокооплачиваемой работе в известных компаниях.