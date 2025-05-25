В Белгородской области несколько населенных пунктов остались без света

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Валуйском районе Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Без света остались 13 населенных пунктов, еще один был частично обесточен. Речь идет о селах Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка.

Также без света остались хуторы Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки. Частично без света остаётся посёлок Уразово.

Отмечается, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны России.

Ранее сообщалось, что в селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС были ранены при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ, а в дальнейшем их переведут в горбольницу №2.