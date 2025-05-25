Над российским городом прогремели мощные взрывы

Над Тулой прогремели мощные взрывы, работает система ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что взрывы были слышны два раза примерно в 23:10. Спустя некоторое время люди услышали еще несколько взрывов.

Отмечается, что после этого на нескольких улицах города начались проблемы с электричеством. Кроме того, жители сообщают о перебоях в мобильной связи.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в промышленной зоне города Ельца зафиксированы падения дронов. По предварительной информации, жертв нет.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали аэродром Северный в Иваново. Кроме того, вечером 22 мая системы ПВО сбили три украинских дрона, которые летели на Москву.