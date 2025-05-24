В Турции пострадала убегавшая от знакомого россиянка

Россиянка серьезно пострадала в турецкой Анталье, убегая от знакомого, угрожавшего ей оружием. Об этом сообщила газета Sabah.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Окурджалар.

«Россиянка Е. К., как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень Л. М. избил ее, а затем угрожал винтовкой», — говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали, а нападавшего задержали сотрудники жандармерии.

Ранее сообщалось, что турок по имени Мете Эцфела пришел на праздник сына в Казани, где была его экс-супруга, начал конфликтовать с возлюбленной, а затем ударил женщину ножом. Кроме того, мужчина ранил ребенка, после чего заперся в квартире и отказывался выходить. Позднее его задержали.