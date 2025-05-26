В аэропортах Домодедово, Жуковский и Череповец ввели ограничения

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Череповец после полуночи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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"Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - отметил он.

Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Ярославля. Аэропорт Нижнекамска в Татарстане возобновил свою работу.

Накануне в Пулково пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Там объяснили, что из-за временных ограничений на прием и отправку самолетов в столичных воздушных гаванях принимают рейсы в качестве запасного. При этом обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется штатно.

Это произошло на фоне атак десятков дронов на регионы России. Как заявили в Минобороны РФ, за семь часов по территории страны пытался ударить 51 украинский беспилотник. Целью шести из них был Московский регион.