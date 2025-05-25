Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

В Нижнекамске в Татарстане ограничили работу аэропорта Бегишево. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

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По его словам, с 22:05 аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

До этого в Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании. Там объяснили, что из-за временных ограничений на прием и отправку самолетов в столичных воздушных гаванях принимают рейсы в качестве запасного. При этом обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется штатно.

С 20:25 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в Московском регионе. Они были введены на фоне атак десятков дронов на регионы России.