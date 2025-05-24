Ребенок погиб, провалившись в колодец в Новой Москве

Ребенок в Новой Москве погиб, провалившись в колодец с водой в одном из местных СНТ. Об этом в субботу, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Трагедия произошла на территории частного домовладения, когда мальчик остался без присмотра взрослых. Правоохранители взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту случившегося.

— Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, — резюмировала Нефедова.

Другой случай произошел в начале сентября прошлого года, когда в поселке Тепличный Саратовской области бетонная плита придавила двух детей, в результате чего один из них погиб. До этого футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в подмосковном Солнечногорске. Ребенок получил сильные травмы.