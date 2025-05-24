Профессор МГУ отдал мошенникам 52 млн рублей

В Москве 77-летний профессор МГУ отдал мошенникам более чем 52 млн рублей, пишет Baza. В течение четырех месяцев мужчина продал две квартиры в столице и передал все свои сбережения злоумышленникам.

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Схема обмана началась в декабре 2024 года со звонка с просьбой продиктовать код от «Госуслуг». Затем «сотрудник ФСБ» убедил профессора перевести все сбережения «на безопасные счета», которые он передавал курьерам в разных точках города. В марте мошенники убедили его продать две квартиры и передать вырученные средства курьерам. Всего он встречался с курьерами 16 раз.

Дочь профессора заподозрила неладное в мае после того, как отец перестал выходить на связь. Также семье стали звонить риэлторы с просьбой освободить жилплощадь.

Только после вмешательства дочери профессор понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. В общей сложности он отдал злоумышленникам 52 635 308 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».