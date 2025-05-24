В Казани бывший муж зарезал жену на детском празднике. После преступления он написал предсмертную записку и закрылся на балконе, пишет Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в субботу, 24 мая, в ЖК «Волжская гавань». Турок Мете Эцфела пришел на день рождения 3-летнего сына, поссорился с бывшей супругой и зарезал ее ножом.

Ребенок также получил травмы. Сейчас он находится в ДРКБ с синяками и ссадинами.

По предварительным данным, убитая — директор и тренер местной спортшколы «Вдохновение», 34-летняя Елена Рябинина.

За время работы её успели наградить знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

Предварительная причина случившегося — скандал из-за развода.

После убийства Эцфела закрылся в квартире и не открывал, пока не приехали представители экстренных служб. Он передал медикам ребенка и свою предсмертную записку, после чего снова заперся. Психологи ведут с ним переговоры на английском языке.

Сотрудники полиции принимают меры по задержанию злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.