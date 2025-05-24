В Таиланде разбился полицейский вертолёт, погибли офицеры

Bangkok Post: в Таиланде разбился полицейский вертолёт, погибли три офицера
В провинции Прачуапкхирикхан, расположенной в 200 км к югу от Бангкока, потерпел крушение полицейский вертолёт Bell 212, в результате чего погибли три офицера полиции, сообщает Bangkok Post.
«Полицейский вертолёт разбился и загорелся в районе Муанг провинции Прачуапкхирикхан в субботу днём. Три человека погибли, один выпрыгнул с парашютом», — говорится в публикации.
Издание уточняет, что среди погибших — два пилота и механик.
Вертолёт принадлежал авиационному подразделению полиции, которое базируется в провинции Канчанабури на юго-западе Таиланда, недалеко от границы с Мьянмой.