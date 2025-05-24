Bangkok Post: в Таиланде разбился полицейский вертолёт, погибли три офицера

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В провинции Прачуапкхирикхан, расположенной в 200 км к югу от Бангкока, потерпел крушение полицейский вертолёт Bell 212, в результате чего погибли три офицера полиции, сообщает Bangkok Post.

В Таиланде разбился полицейский вертолёт, погибли офицеры
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«Полицейский вертолёт разбился и загорелся в районе Муанг провинции Прачуапкхирикхан в субботу днём. Три человека погибли, один выпрыгнул с парашютом», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что среди погибших — два пилота и механик.

Вертолёт принадлежал авиационному подразделению полиции, которое базируется в провинции Канчанабури на юго-западе Таиланда, недалеко от границы с Мьянмой.

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