В Москве мошенники обманули узницу концлагеря

В Москве мошенники стали обманывать пенсионеров по схеме с чисткой вентиляции. Об этом сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, от действий аферистов едва не пострадала узница концлагеря. К женщине пришли неизвестные, которые представились чистильщиками вентиляции и кондиционеров. Они также заявили, что окажут услугу бесплатно, но позже стали требовать деньги, это владелицу квартиры возмутило.

«Я сказала, буду жаловаться, и они убежали, моментально», – рассказала женщина.

Другая пенсионерка все же отдала деньги аферистам. Мошенники заявили, что правительство города якобы выпустило указ, который обязывает жильцов чистить вентиляцию за свой счет.

Сначала услуга стоила восемь тысяч рублей, но, так как они сделали работу в двух местах, за услугу они потребовали 16 тысяч.

«Пенсионерка отдала восемь и попросила чек, но в ответ получила угрозы», – сообщается в публикации.

Позже женщина узнала, что к ней приходили мошенники.