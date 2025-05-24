Несколько жителей Курской области пострадали в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Пушкарожадинский Кореневского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали две женщины и один мужчина. Их доставили в Курскую областную больницу с осколочными ранениями рук, ног и спины. Пациенты получат всю необходимую медицинскую помощь, отметил глава региона.

«Враг бесчеловечно и подло атакует нашу территорию, бьет по мирной инфраструктуре и людям», — написал Хинштейн.

Он призвал курян не возвращаться в приграничье, пока там не станет полностью безопасно.

В субботу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что удар ВСУ 22 мая по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был нанесен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате произошедшего пострадали 16 мирных жителей, из них ранения получили подростки 13 и 16 лет. Кроме того, были повреждены 64 частных дома и 28 квартир, а также более 20 машин.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» часть 3 статья 205 УК РФ). В рамках него устанавливаются представители ВСУ, причастные к преступлению, отметили в СК РФ.