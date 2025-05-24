Рыба-хирург порезала российскую туристку на популярном курорте

Российскую туристку сильно порезала рыба-хирург на отдыхе в Египте, сообщает SHOT.

Девушка, работающая турагентом, отдыхала на одном из египетских курортов. Во время купания она почувствовала резкую боль и обнаружила резаную рану на ноге, а рядом увидела рыбу-хирурга.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, зашили рану и назначили курс антибиотиков и обезболивающих. Однако, несмотря на лечение, нога остаётся отёкшей и горячей, поэтому девушка планирует обратиться в стационар для предотвращения возможного инфицирования.

Рыбы-хирурги часто встречаются в Красном море и известны своим «коварным поведением». Они могут порезать даже неподвижно стоящего человека, а токсичная слизь на их шипах провоцирует заражение.