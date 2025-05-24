Трехлетний малыш погиб при пожаре в российском регионе
В Бичурском районе Бурятии в результате пожара в частном доме погиб трехлетний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Трагедия случилась 24 мая в селе Билютай. На момент возникновения пожара родители ребенка отсутствовали, где они находились, пока неизвестно.
«В ходе тушения пожара личным составом внутри дома был обнаружен ребенок, предположительно, трех лет», – сказали в МЧС.
Причины пожара выясняются.
Ранее семилетний ребенок погиб при пожаре в Краснодарском крае.