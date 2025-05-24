Трехлетний малыш погиб при пожаре в российском регионе

В Бичурском районе Бурятии в результате пожара в частном доме погиб трехлетний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

© Московский Комсомолец

Трагедия случилась 24 мая в селе Билютай. На момент возникновения пожара родители ребенка отсутствовали, где они находились, пока неизвестно.

«В ходе тушения пожара личным составом внутри дома был обнаружен ребенок, предположительно, трех лет», – сказали в МЧС.

Причины пожара выясняются.

Ранее семилетний ребенок погиб при пожаре в Краснодарском крае.