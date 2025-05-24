Атака дрона повредила емкость с кислотой в Новомосковске

На предприятии в Новомосковске Тульской области, которое было атаковано беспилотником, специалисты обнаружили поврежденную емкость с кислотой, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава региона заметил, что на месте работают лаборатории Роспотреднадзора и оперативные службы.

«Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует», — пояснил Миляев.

В Минобороны раскрыли подробности мощного прилета по Киеву

Губернатор уточнил, что в Новомосковске на месте происшествия работает председатель правительства Михаил Пантелеев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над шестью регионами было сбито 94 беспилотника. Над Белгородской областью было уничтожено большинство из них — 64 дрона. Еще 24 сбили над Брянской, по два — над Курской и Липецкой областями, по одному — над Воронежской и Тульской.