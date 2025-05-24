Экс-замгубернатора Кубани арестовали по делу о превышении полномочий

В Краснодаре суд избрал меру пресечения для бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток.

По данным следствия, Нестеренко, будучи руководителем краевого управления строительства, использовал свои полномочия в ущерб интересам службы. Действия чиновника, как уточняется, привели к серьезным последствиям и нарушили права государства. Уголовное дело возбуждено по статье 285 части 3 УК РФ.

На заседании Нестеренко признал обвинение и заявил, что доверяет решение суда в части меры пресечения. Суд учел характер обвинения и обстоятельства дела, приняв решение об аресте.

До этого в правительстве состоялось заседание, на котором глава региона Кондратьев публично отчитал Нестеренко. Губернатор признал, что ему сложно работать со своим заместителем, несмотря на уважение. Александр Нестеренко занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края с лета 2024 года и курировал вопросы строительства в регионе. До назначения на высокую должность он работал в «Главном управлении строительства Краснодарского края».