Массовое отравление детей произошло в пермском санатории «Орленок»

Признаки острого отравления зафиксированы у 35 детей в санатории «Орленок» в Пермском крае. Надзорные органы выясняют, что стало причиной ЧП, сообщает «Вести-Пермь».

Массовое заболевание обнаружено утром 24 мая. Сообщается, что у 35 детей острая кишечная инфекция, все пострадавшие сейчас получают амбулаторную помощь.

Причины отравления пока не установлены.

Проверку начали Роспотребнадзор, СК РФ и прокуратура.

«Незамедлительно с привлечением специалистов Роспотребнадзора организованы проверочные мероприятия, проведен осмотр помещений санатория. Также будет обеспечен отбор проб, анализ которых позволит установить причины случившегося», — сказано в сообщении прокуратуры Пермского края.

Одна из мам рассказала о температуре под 40 и рвоте у ее ребенка, передает 59.RU.

В региональном Минздраве сообщили, что состояние большинства детей оценивают как легкое. Двух детей госпитализировали, они находятся в удовлетворительном состоянии.