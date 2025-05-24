В Подмосковье взорвался автобус, перевозивший детей в школу

Школьный автобус взорвался в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

В материале отмечается, что инцидент произошел в селе Полурядинки. Автобус привез детей на выступление в местную среднюю школу.

«Перед взрывом они (дети — «Газета.Ru») должны были вернуться в автомобиль. <...> На момент взрыва людей в транспорте не было», — подчеркивается в публикации.

Как рассказали очевидцы, всего в районе места происшествия раздались 10 сильных хлопков. В настоящее время взорвавшийся автобус оцеплен сотрудниками профильных структур.