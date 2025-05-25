В Петербурге арестовали женщину за попытку поджога отделения полиции
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу жительницу города, которая пыталась поджечь отделение полиции, в рамках дела о террористическом акте, сообщает пресс-служба судов города.
Уголовное дело было возбуждено после того, как женщина подожгла 37-й отдел полиции в Василеостровском районе.
Следствие утверждает, что в ночь на 24 мая Анна Осипова бросила в окно бутылку с зажигательной смесью.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после поджога отдела полиции.