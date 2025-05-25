В Петербурге арестовали женщину за попытку поджога отделения полиции

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу жительницу города, которая пыталась поджечь отделение полиции, в рамках дела о террористическом акте, сообщает пресс-служба судов города.

«Суд избрал Осиповой стражу по 23.07.2025», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено после того, как женщина подожгла 37-й отдел полиции в Василеостровском районе.

Следствие утверждает, что в ночь на 24 мая Анна Осипова бросила в окно бутылку с зажигательной смесью.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после поджога отдела полиции.