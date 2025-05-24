Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело против вице-спикера Госдумы

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила СК РФ возбудить уголовное дело против вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова по статьям о клевете и ложному доносу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, опубликовавший видео со словами Мизулиной

Мизулина рассказала о своем заявлении в Следственный комитет, когда встречалась с молодёжью в Краснодаре. Один из студентов спросил ее о конфликте с депутатом Даванковым.

«Я думаю, что еще будут новости по всей этой теме, не стоит забегать вперед. Мы обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения клеветы и по заведомо ложному доносу в отношении указанного лица, которого вы выше упомянули», — сказала Мизулина.

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Она добавила, что ей «нечего скрывать ни перед моей аудиторией, ни перед страной» и ее совесть чиста.

Ранее Даванков обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия Екатерины Мизулиной в отношении рэпера Паши Техника. По мнению Даванкова, могли иметь место противоправные действия.

Депутат сослался на слова вдовы Техника, Евы Карицкой, о том, что изначально деятельность её мужа вызывала вопросы у Мизулиной. Но после неформального общения все проблемы решились.

Также Даванков предложил Мизулиной прийти в Госдуму и ответить, как решился вопрос с Пашей Техником. Кроме того, парламентарий заинтересовался, на что «Лига безопасного интернета» потратила 200 миллионов бюджетных рублей и «готова ли Екатерина принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету».

В ответ Мизулина попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть вопрос о нарушении Владиславом Даванковым депутатской этики. По мнению Мизулиной, Даванков необоснованно обвинил ее, используя заведомо ложную информацию.