В Нижегородской области отразили атаку беспилотников

В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

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«Утром на территории региона силы и средства защиты отразили атаку БПЛА. По предварительным данным пострадавших нет», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 25 мая системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Глава области уточнил, что на всех локациях работают оперативные службы. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Накануне в администрации Варнавинского района Нижегородской области заявили, что обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды. Обломок БПЛА нашли в 700 метрах от автодороги Варнавино — Красные Баки — Белышево.