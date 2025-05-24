Задержан водитель микроавтобуса из-за массового ДТП в российском регионе

Следователи задержали водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter из-за ДТП в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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Задержанному вменяется статья 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). На месте аварии проведен осмотр , назначены судебно-медицинские и автотехническая судебные экспертизы.

Также по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, водитель микроавтобуса на дороге М-12 в пределах Богородского городского округа столкнулся с автомобилями Lada Largus и Audi. В отечественной машине двое пассажиров, в том числе 9-летний ребенок, получили летальные травмы. Ранены восемь пассажиров микроавтобуса, их госпитализировали.

Момент аварии попал на видео. На кадрах можно увидеть, как микроавтобус на большой скорости врезается в стоящий впереди автомобиль.