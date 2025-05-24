Суд отменил выдворение дагестанки, братья которой погибли в зоне СВО

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Советского районного суда Махачкалы о выдворении гражданки Азербайджана и этнической дагестанки, два брата которой погибли в зоне спецоперации, сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов.

«История с выдворением Фатмы Шоюбовой… завершилась благополучно... суд отменил решение о её выдворении», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Алхасова, он в феврале обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в защите прав Шоюбовой, которая в связи с гибелью в 2024 году двух братьев в зоне спецоперации и захоронением их в Дагестане не смогла своевременно продлить действие патента.

Советский районный суд Махачкалы из-за этого назначил женщине наказание в виде административного выдворения за пределы России.

Москалькова направила ходатайство в Пятый кассационный суд общей юрисдикции о проверке постановления судьи.

Как рассказал Алхасов, Шоюбова проживает в Дагестане несколько лет и планирует подавать документы для оформления гражданства России.

Ранее повар из Германии Максим Житников, с которым президент России Владимир Путин пообщался на немецком, получил российский паспорт.