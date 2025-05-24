Убившая мужа фотомодель Судакова отправляла фото раны знакомому врачу

Фотомодель Лилия Судакова, осужденная за убийство супруга в Санкт-Петербурге, отправляла фото его раны знакомому врачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

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По словам представителя потерпевшей, Судакова не вызвала скорую помощь сразу, заявив, что муж пришел с ножевым ранением домой "час назад". Данная информация была ложной, следует из показаний фельдшеров и сотрудников полиции.

В документах говорится, что вместо оказания помощи мужу обвиняемая мыла нож, столешницу и пол, пытаясь скрыть следы своего преступления.

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Кроме того, согласно показаниям свидетеля, Судакова сфотографировала рану и отправила знакомому врачу.

Согласно показаниям самой фотомодели, она отправилась в аптеку за зеленкой и перекисью водорода, чтобы помочь супругу.

По данным следствия, ночью 28 ноября 2020 года в ходе конфликта на почве ревности Судакова ударила мужа ножом в грудь. Пострадавший скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В 2024 году суд ужесточил наказание Судаковой, заменив условный срок на 7 лет в исправительной колонии общего режима.