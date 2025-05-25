Россиянин ограбил мужчину, который сделал ему замечание

В Киселевске задержали мужчину, который ограбил местного жителя после просьбы вести себя спокойнее в общественном месте. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что увидел во дворе дома нетрезвую шумную компанию и сделал им замечание. С одним из хулиганов у него возник конфликт, во время которого пьяный мужчина вытащил из кармана брюк потерпевшего телефон и убежал.

Подозреваемого в грабеже удалось задержать, им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Общий ущерб киселевчанин оценил в 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тюмени сантехник избил и ограбил 98-летнюю пенсионерку в ее квартире. К потерпевшей в квартиру постучался неизвестный, когда пенсионерка открыла дверь, незваный гость напал на нее и избил. Затем он схватил ножницы и, угрожая физической расправой, потребовал деньги, женщина указала на шкаф, где хранила свои сбережения. Налетчик забрал оттуда 30 тысяч рублей и скрылся.